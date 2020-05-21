طبيب يشارك معاناته مع كورونا: كائن قاتل في زورك ممكن تنام وتقوم على قبرك

حكى طبيب بيطري، عن كواليس إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعراض ظهور المرض عليه.

وسرد حسام الدين محمود، ما تعرض له في منشور مطول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا أن وفاة السيدة التي نقلت له الفيروس، جعله حريص على أن يذكر تجربته ليستفيد منها الناس.

وقال محمود: "ده خلاني حريص إني أشارك معاكم تجربتي مع فيروس كورونا، لأني شايف أن الناس بين مش فاهم حاجة وبين مش مقتنع، وبين شايف أنه دور برد وهيخلص، فبيتعامل مع الموضوع باستهتار".

وعن بداية إصابته بالمرض، قال: "الموضوع بدأ معايا من قبل رمضان بأسبوعين تقريبا بصداع مفاجيء وعنيف جدا جدا، لدرجة القيء، واستمر معايا 3 أيام، بعدها بدأت أعراض برد ورشح شديد، مناخيري ماتسدتش، ومع ذلك حاسة الشم فقدت تماما، حتى كتابة البوست ده الشم ضعيف".

وأضاف: "بعدها بدأ ألم في زوري شديد جدا جدا (جدا) مع حرقان وأكلان، ونفس اليوم بالليل، بدأت دم ينزل من فمي وأنفي، وبدأ صوتي يتحول لصوت خشن أجش، يدوب بدأ يتحسن من أسبوع".

وأوضح: "كل ده أنا مستغرب، بس مطمن أن هي مش كورونا، لأني مسخنتش خالص (الحرارة مش شرط ممكن تسخن و ممكن لأ)".

وتابع: "رمضان دخل والأعراض بتزيد وصوتي خشن ومبحوح والدم مستمر، وبدأت الكحة العنيفة مع ضيق التنفس، وهمدان كأن مفاصلي مش شايلاني، ونهجان في الكلام، والحركة البسيطة كل ده بردو مش حاطط احتمال إنها تبقى كورونا لغاية ماحصل الآتي، هحكيلك حصل معايا ازاي عشان تعرف أنك لو مقفلتش على نفسك، وأخدت كامل احتياطاتك هيجيلك يعني هايجيلك والله خير حافظ".

وعن كواليس إصابته بالفيروس قال محمود: "أخت زوجتي طبيبة أسنان، والمساعدة بتاعتها تعبت فجأة، واتحجزت فجأة واحتاجت تنفس صناعي، ده خلاني أربط الأحداث، وأشك وأعمل مسحة عشان اتفاجيء أن أسرتي كلها مصابة.. أخت زوجتي اتصابت من مساعدتها، ونقلت لزوجتي، ومن زوجتي لأخوها وليا ولبنتنا الصغيرة، ومني أنا لشريكي وصديقي الدكتور أحمد، ومن أحمد لصاحبه، وهكذا.. كل ده واحنا محافظين على الحد الأدني من الاختلاط، فما بالك باللي مش حاطط في باله".

وأضاف: "كل المخالطين دول بلا أعراض، ولكن حاملين وناقلين لفيروس كورونا، اللي جالي وحتي اليوم، مازلت بتعافي منه، اتشخصت وبمجرد معرفتي أني وزوجتي وبنتي مصابين، انتابني شعور أتمنى أن محدش يعيشه، وياريت أنك تتجنب تعيشه.. شعور أنك نايم قايم وفي كائن قاتل في زورك وصدرك ممكن تنام وتقوم على جهاز التنفس منه على قبرك.. مش أنت وبس.. لا أنت وأسرتك وناس بتحبها وبتخاف عليها أكتر من نفسك، ألم وقلق وكوابيس، دول حالي اللي لازمني طول فترة العزل، سلمت على بنتي وزوجتي ومش عارف هشوفهم تاني ولا لأ.. شعور مؤلم ربنا يحفظكم".

وأكد محمود شفائه من الفيروس: "كلنا الحمدلله ربنا نجانا لكن البنت المساعدة اللي اتحطت على التنفس الصناعي، ربنا توفاها بعد أيام من دخولي العزل.. ربنا يرحمها ويجعل مرضها شفيعا لها".

وعن رحلة علاجه قال محمود: "دخلت أنا مستشفى قصر العيني الفرنساوي، عملت صورة دم كاملة، وأشعة مقطعية علي الرئة CT، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، والحاجات دي ممكن تعملها تطمن على نفسك من غير مسحات- في صورة الدم بنشوف: Serum ferritin D dimer & CRP دول اللي اتعملولي في العزل (بيزيدوا في الإصابة).. نسبة الأكسجين في الدم ممكن تعمله لنفسك بجهاز شبه جهاز قياس السكر كدة –اشتروه- مفروض ما تقلش عن 90-95%- أشعة على الرئة لتبين الالتهاب الرئوي.. الحاجات دي لما تعملها مع الأعراض، هتعرف إذا كنت مصاب ولا لأ".