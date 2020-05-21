التعليم العالي: نتوقع أن تسجل مصر 40 ألف إصابة بكورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه يتوقع أن يكون العدد الأقصى للحالات التي تسجلها مصر من فيروس كورونا من 36 إلى 40 ألف حالة.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في محافظة الإسكندرية: "ممكن نزيد من النهارده لحد ما نوصل إلى 40 ألف حالة، ويكون ده مش العدد اللي هيتكسر بعديها المنحنى، لكن العدد التي تسجل بعديها وزارة الصحة صفر حالات، ونعلن ان مصر أثناء الجائحة أصيب 40 ألف حد أقصى أو إجمالي".

وتابع أنّه من المتوقع الوصول لهدا الرقم بعد نقطة الانعطاف التي ستحدث 28 أو 29 مايو ويبدأ المنحنى يصل إلى الحد الأقصى لتسجيل الحالات في هذا التوقيت، حتى يمكن أن نسجل 36 ألف حالة أو 37 ألف حالة وهو الحد الأقصى للحالات، ويمكن لتلك الحالات أن تتناقص حتى 10 يوليو المقبل.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.