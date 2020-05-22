تطوير 5 ميادين في مدينة العريش بتكلفة 33 مليون جنيه

تعتبر ميادين العريش الجديدة هي المتنفس الوحيد للأهالي والأسر بعد شاطئ بحر العريش والتى تم العمل بها لإنجازها بداية العام الماضى وتم الانتهاء بالفعل من جاهزية 3 ميادين، ويتم العمل على قدم وساق فى الميادين الأخرى، وهى ميدان الرفاعى والقاهرة والساعة.

قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش إنه تم الانتهاء بالفعل من ميادين الرفاعى أو ما يطلق عليه الشهيد وميدان الساعة والقاهرة بوسط العريش.

وأضاف رئيس المجلس، أن ميدان الرفاعى الآن يستقبل الأهالي، لحين اكتمال باقى الخطط الخاصة بتطوير كورنيش العريش والحدائق العامة التى أغلقت مؤقتا بسبب الأحداث، وهى حديقة الزهور وحديقة المساعيد، إلا أن حرارة الجو فى البيوت والشقق السكنية، تجبر الأهالى على النزول إلى الميادين ويمتلئ المكان بعد العصر بالأسر التى تجلس فى الباكيات التى تم تشييدها فى المكان وهى عبارة عن 12 باكية كل باكية تتسع لأكثر من 6 أسر، فضلا عن المقاعد المصنوعة من الرخام والنافورة وارتفاعات الرصيف التى يتوسطها تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأوضح رئيس مجلس مدينة العريش أنه تم إزالة مقر الحزب الوطنى القديم وإدخال مكانه إلى الميدان وجارى تصميم موقف سيارات الملاكى فى الناحية الشرقية الجنوبية للميدان والمطلة على وحدة العريش الصحية، وذلك بعد نقل سيارات الأجرة والسيرفيس إلى الناحية الشرقية القريبة من شارع سد الوادى لإتاحة الفرصة أن يكون الميدان هادئا وغير مزدحم.

بدوره قال المهندس ناجى إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء، إن هناك 5 ميادين يتم تطويرها في العريش وهي ميدان الرفاعي والقاهرة والنصر والساعة والميناء وذلك بتكلفة 33 مليون جنيه والأسفلت المسطح ويتم تطوير الميادين من حيث الإنارة والتشجير والصرف الصحى وتصريفات الأمطار والمقاعد وتركيب النافورة وتجميل لكامل محيط الميدان والشوارع المحيطة.

ويعتبر ميدان الرفاعى هو الميدان الرئيسى الكبير فى العريش فيه صرة البلد وهو عبارة عن ملتقى منطقة تجارية مع منطقة خدمات المدينة مع منطقة المرافق وسط مسجد الرفاعى أكبر مساجد العريش وأقدمها والميدان عبارة عن أعمدة خرسانية وإنترلوك وتم أيضا توسعة الشوارع المحيطة بالميدان، مع إضافة الإنارة الكاملة وتم إعادة ترتيب تمثال السادات.

وأضاف ناجى أنه يتم الآن تركيب أكشاك "تيك أواي" للشباب أكثر من 22 كشكا سوف يتم استخدامها للبيع بدلا من تواجد الباعة الجائلين وأيضا تكملة للمنظر الحضارى فى الميدان وأيضا إعادة ترتيب الأماكن الخضراء والبرجولات التى يجلس عليها الأسر الفارة من حرارة البيوت وأيضا يوجد قوة أمنية خاصة وتسمى وحدة تأمين الميدان.