السيسي لمخالفي البناء: مش هينفع تعمل حاجة.. خلينا مع بعض ولك مكان

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظين، بإزالة مخالفات المباني وعدم السماح بها، خلال حديثه عن أعمال تطوير ترعة المحمودية بالإسكندرية.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "بعض الناس لما تلاقينا بنعمل مخطط زي كده بيقول ألحق أعمل حاجة، مش هينفع تعمل حاجة، خلينا نعمل مع بعض ولك مكان وهتعود لك بالنفع".

وأضاف الرئيس السيسي: "لو في مستثمرين ومطورين عقاريين هيخشوا يشتغلوا إحنا بنرحب، ولو النهارده وزير الإسكان بيتكلم في مشروعين صغيرين بـ6 مليارات جنيه، طب انتوا عاوزين تخشوا في الـ2000 فدان دول، ونعمل المشروع في مدة زمنية قليلة؟ إحنا جاهزين".

وتابع: "هنخش وندي المطور العقاري مخطط ونحترمه وننفذه كلنا، هو هيستفيد وإحنا هنستفيد، ولما أقول للمحافظ اوقف ترخيصات فده مش معناه يوقف مشروعات قومية زي دي، لأنه متخطط ومترتب، الحكومة عاملة تخطيط متكامل للدولة كلها ولما تتحرك فيها فهي عاملة حسابها".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.