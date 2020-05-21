الإسكان: إضافة 18 ألف فدان للحيز العمراني للإسكندرية بعد تدخل الرئيس

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ فقدان الأراضي الزراعية الكبيرة أحد أكبر المشكلات التي تواجهها مدينة الإسكندرية، إذ جرى إضافة 18 ألف فدان للحيز العمراني للمدينة، متابعا: "لولا تدخل الرئيس في هدا الأمر ما كان تم".

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، أنّ كل مؤسسة بالدولة لديها أهدافها، والزملاء في وزارة الزراعة هدفهم الرئيسي الحفاظ على الرقعة الزراعية، وهدف وزارة الإسكان التنمية العمرانية والقضاء على العشوائيات والقضاء غير المخطط على الأراضي الزراعية، وعندما يتم وضع الخيارين أمام بعض قد تبدو أنّها أهداف متعارضة، لكن عند وضع الرؤية الشاملة التي تتحدث عن الاستباقية وبدلا من فقدان تلك الأراضي بشكل غير مخطط، فالأفضل ضمّها للأحوزة العمرانية بشكل مخطط.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.