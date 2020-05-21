الإسكان: الإسكندرية تشهد ثاني أكبر مشروع للسكن البديل للعشوائيات

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ محافظة الإسكندرية كانت تواجه تحديات في التوسع العمراني وتوزيع السكان والوظائف، موضحا أنّ الدولة تنشئ حاليا عددا كبيرا من مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب، والنمو السكاني وديناميكية التنمية الإقليمية تتجه نحو جنوب المحافظة بشكل متوازن.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، أنّ مدينة الإسكندرية تشهد ثاني أكبر مشروع للسكن البديل للعشوائيات، موضحا أنّ خطة الإنفاق الجاري تنفيذها للإسكان البديل العشوائيات من خلال صندوق تطوير العشوائيات وليست مجهودات الدولة الأخرى، المتمثلة في صندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية، تتمثل في 11 مليار جنيه، جرى صرف 3.5 مليار جنيه حتى الآن.

وأشار إلى أنّ إقليم الإسكندرية الحضري لديه مقومات كبيرة في التوجه للاقتصاد المعرفي، وجرى وضع أشكال للتنمية في المسار الأول لتحقيقه، وتشمل تطوير منطقة أبو قير الصناعية الممتدة، ومنطقة وسط الصناعات الخفيفة والأعمال، والعامرية "منطقة النهضة الصناعات الممتدة"، ومنطقة برج العرب الجديدة الصناعية الممتدة.

وأوضح أنّ المسار الثاني وهو اللوجستيات يتضمن منطقة شرق "مدخل المدينة من الطريق الزراعي"، والميناء الوسطي الجديد، ومنطقة العامرية اللوجستية "ثلاثية الوظيفة"، ومنطقة برج العرب الجديدة اللوجستية "ثلاثية الوظيفة"، وعلى أساس المسارين الأول والثاني ينشأ المسار الثالث وهو الاقتصاد المعرفي، استنادا لامتداد الحرم الجامعي للأكاديمية البحرية، ومكتبة وجامعة الإسكندرية ومجمع تكنولوجي ببحيرة مريوط وامتداد الحرم الجامعي لجامعة الإسكندرية ومركز للصناعات والأعمال في العامرية.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.