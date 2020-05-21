الإسكان: النطاق الحضاري للإسكندرية يستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ النطاق الحضري بالإسكندرية يتكون من المدينة القديمة وامتداداتها الغربية بمدينة برج العرب وبرج العرب الجديدة، تكاملا مع العلمين الجديدة الجاري تطويرها حاليا، إضافة إلى تطوير طريق الإسكندرية الصحراوي و(وادي النطرون – العلمين)، والطريق الدولي الساحلي، فيصبح لدينا نطاقا حضريا قويا، قوامه أكثر من 10 ملايين نسمة بواقع أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، إنّه يوجد في الإسكندرية 5 نطاقات رئيسية، "المنتزه" ويكون مختصا لتكثيف الأنشطة السياحية والترفيهية وتهيئة البيئة العمرانية، ونطاق المنطقة المركزية ويرتكز على الأنشطة الريادية متقدمة المستوى، ونطاق ميناء الإسكندرية ويرتكز على النقل واللوجستيات، والنطاق الرابع مركز التنمية الفرعي في العامرية ومدخل المدينة، والنطاق الخامس هو مركز التنمية الرئيسي في برج العرب لاستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى نطاق سادس مقترح على طريق منخفض القطارة.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.