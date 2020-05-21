الإسكان: 6 أولويات لتنمية الإسكندرية ضمن المخطط الاستراتيجي

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ أولويات التنمية على مستوى المخطط الاستراتيجي للإسكندرية 6، وهي تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة للاقتصاد المحلي، وتحسين الاتصال بين نظم النقل العام، والتخطيط الجيد للمدينة والنمو الآمن، وتوجيه النمو العمراني في اتجاه غرب المحافظة، والاستثمار في البنية التحتية وتحسين كفاءة إدارة الموارد، والمشاركة المجتمعية أنشطة وشفافية التخطيط.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، أنّ توجهات النمو الاقتصادي لتوفير فرص العمل المطلوبة، كان لزاما أن تتوجه المدينة لثلاث مسارات متزامنة للنمو الاقتصادي، الأول العمل على الفور في تنمية المشروعات ذات الطبيعة الصناعية، والمسار الثاني حول العمل على تنمية المدينة لاستيعاب الأنشطة اللوجستية، والمسار الثالث هو التوجه نحو اقتصاد معرفي داعم للنمو المتنوع.

وأشار إلى أنّ إقليم الإسكندرية الحضري لديه مقومات كبيرة في التوجه للاقتصاد المعرفي، لافتا إلى وضع أشكال للتنمية في المسار الأول لتحقيقه، وتشمل تطوير منطقة أبو قير الصناعية الممتدة، ومنطقة وسط الصناعات الخفيفة والأعمال، والعامرية "منطقة النهضة الصناعات الممتدة"، ومنطقة برج العرب الجديدة الصناعية الممتدة.

وأوضح أنّ المسار الثاني وهو اللوجستيات يتضمن منطقة شرق "مدخل المدينة من الطريق الزراعي"، والميناء الوسطي الجديد، ومنطقة العامرية اللوجستية "ثلاثية الوظيفة"، ومنطقة برج العرب الجديدة اللوجستية "ثلاثية الوظيفة"، وعلى أساس المسارين الأول والثاني ينشأ المسار الثالث وهو الاقتصاد المعرفي، استنادا لامتداد الحرم الجامعي للأكاديمية البحرية، ومكتبة وجامعة الإسكندرية ومجمع تكنولوجي ببحيرة مريوط وامتداد الحرم الجامعي لجامعة الإسكندرية ومركز للصناعات والأعمال في العامرية.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.