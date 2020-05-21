ميناء الدخيلة وسيدي كرير والكافوري.. انتهاء 3 وصلات بالإسكندرية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ هناك طرق كثيرة تتطور في شرق الإسكندرية، أهمها محور أبوقير بطول 12 كم، ويربط بين ميناء أبو قير وهو ميناء كبير ومحوري في شرق الإسكندرية في الطريق الدولي الساحلي.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "جار تطوير ترام الرمل ومترو أبو قير وكلها في شرق وشمال الإسكندرية، وسنتعرض لها خلال حضور الرئيس السيسي محور المحمودية".

وتابع: "اليوم سنتحدث عن غرب الإسكندرية والساحل الشمالي ارتباطا بتطوير منطقة غيط العنب، ولتسهيل التحركات وحل الاختناقات المرورية في غرب الإسكندرية في ظل خطة التنمية الشاملة لمنطقة غرب الإسكندرية والساحل الشمالي وخدمة المشروعات التنموية الكثيرة بالمنطقة، خططنا لتطوير الطرق في منطقة غرب الإسكندرية ومحيط بحيرة مريوط، ثم الطريق الدولي الساحلي".

وأردف: "هناك طرق قائمة وموجودة مثل طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي، لكن هناك طرق تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية، وفتحناها للمرور تباعًا، وصلة ميناء الدخيلة بطول 4.5 كم ثم وصلة سيدي كرير 5 كيلو ثم وصلة الكافوري بطول 23.5 كم".