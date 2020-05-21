تزامنا مع اقتراب العيد.. محافظ الشرقية يتابع توافر السلع بالأسواق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وخاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وتزامناً مع تطبيق قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجوال خلال الإجازة مما يدفع العديد من المواطنين إلى التكالب على شراء السلع الغذائية وتخزينها تخوفا من عدم توافرها فيؤدى إلى زحام وتجمع المواطنين وتعرضهم للاصابة بالفيروسات .

ووجه المحافظ وكيلة وزارة التموين برفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر المبارك بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية المختلفه بمراكز المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين عبر الأرقام الخاصة بمديرية تموين الشرقية لتوجيه الحملات التموينية من خلال الإدارات التموينية المتواجدة بنطاق المحافظة والبالغ عددهم 19 إدارة تموينية، وكذا المكاتب التموينية التابعة لها والبالغ عددها 127 مكتب تموين توجيهها لمكان الشكوى وحلها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة وفرة السلع بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين‪.

وكلف المحافظ وكيلة وزاره التموين بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف حملات الرقابة على جميع الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز من خلال حملات دورية ومستمرة طوال أيام العيد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبة‪.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية أن هناك 2521 مخبز يعملون بكامل طاقتهم الانتاجية بدءآ من الساعة 5 صباحا حتى5 مساءا لانتاج 21 مليون و167 ألف رغيف خبز يوميا، لافتة إلى أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد و تم صرف 3 حصص.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه تم التنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية اللازمة للعيد بالأسعار المناسبة فضلاً عن مراقبة جودة هذه السلع، لافتة إلى ان المجمعات الاستهلاكية ستفتح أبوابها أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع ابتدءآ من ثاني أيام عيد الفطر.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والأساسية تكفى احتياجات المواطنين اليومية، ولا يوجد أى أزمات أو نقص فى السلع.