الإسكان: أضفنا 136 ألف فدان للأحوزة العمرانية ضمن خطة 2032

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ الحيز العمراني لمدينة الإسكندرية يتكون من 18 ألف فدان جرى إضافتها، تمثل 36% من خطة الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية لسنة 2032، موضحا أنّ المخططات على مستوى المدن والقرى على مستوى الجمهورية، جرى إضافة 136 ألف فدان، بينها 50 ألف فدان على مستوى المدن تشغل فيها الإسكندرية وحدها 36%.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الامتداد الشريطي للإسكندرية يتجاوز 65 كيلو متر، ولتحقيق خطة التنمية وتطوير الحيز العمراني تم البدء في إنشاء مراكز تنمية حضارية جديدة موزعة بانتظام على طول المدينة.

وأوضح أنّ المخطط الاستراتيجي للمحافظة يشمل قاعدة بيانات متكاملة بنظم معلومات جعرافية متكاملة تم الإعداد له على مدار عامين، نفذه أكبر مكتب تخطيط في ألمانيا بالتعاون مع 7 مكاتب محلية، موضحا أنّ تلك البيانات تمكن متخذي القرار في الإدارة المحلية وإدارات التخطيط العمراني، من العمل بشكل وثيق.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.