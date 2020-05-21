كامل الوزير للسيسي: صرف نجع إسو والألومنيوم على ترعة النوبارية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ هناك طرقا جار تنفيذها حاليا غرب الإسكندرية، حيث جرى تخصيص اعتمادات مالية لها خلال العام المالي المقبل.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "من هذه الطرق، محور التعمير، محور 54، وهناك طرق جديدة مخطط البدء في إنشائها في العام المالي القادم، الطرق حول شمال وجنوب بحيرة مريوط، وكوبري الكيلو 21 وهو كوبري مهم جدًا، وتم الانتهاء من دراساته والرئيس اعتمد المخصص المالي والتخطيط الخاص به، على أن تبدأ أعمال إنشائه في يونيو المقبل".

وتابع: "بالنسبة للطرق التي نُفذت، وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي، بطول 4.5 كم و3 حارات في اتجاه، والطريق الثاني هي وصلة سيدي كرير بطول 5 كم، وكانت حالتها غير جيدة ولكن جرى تجديدها ورصفها بالكامل، وطبقنا لأول مرة فكرة فصل الشاحنات التي تسبب الكثير من الحوادث وآخرها على الطريق الدائري، ونحاول فصل طرق الشاحنات عن طريق سيارات الملاكي، ووصلة سيدي كرير انتهت بالكامل وتربط الساحل الشمالي بمنطقة برج العرب".

وأردف: "وصلة الكافوري برج العرب، هي وصلة مهمة تربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمنطقة سيدي كريك ثم منطقة برج العرب بواقع 23 كم و5 حارات لكل اتجاه وهذه الوصلة مهمة جدًا لربط الطريق ثم القادم إلى المنطقة الصناعية ومطار برج العرب مباشرة".

وزاد، أنّ الطرق الجاري تنفيذها حاليًا في محافظة الإسكندرية، هي إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، دون زحام المرور في طريق المكس، لزيادة سرعة العمل في المواني والوصول إلى "زيرو انتظار"، وتستغرق البضائع يومًا واحدًا كحد أقصى في الموانئ.

وأكد أنّ هذا المحور مهم جدًا ويبلغ طوله 2.3 كم ويربط محور التعمير بميناء الإسكندرية بمنطقة باب 54: "وصلنا إلى 70% من إنشاءات المحور على الجانب الغربي من ترعة النوبارية، وكان هناك تعارضين، الأول مع منطقة الصوامع ونعمل عليها، ويتبقى تعارض واحد بنجع إسو ونجع الألومنيوم".

وأردف: "نجع اسو فيه 52 وحدة سكنية تتعارض مباشرة مع محور الكوبري، وهيتم نقلها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية مع محافظة الإسكندرية إلى بشاير الخير 3، وهناك مشكلة أكبر، وهي أنّها منطقة غير مخططة، فيها نحو 700 أسرة تسكن فيها على 21 فدانا، ونرى أن تنقل إلى بشاير الخير، لنستفيد من هذه الأرض".

وواصل: "نجع الألومنيوم فيه 1300 أسرة، منها نحو 300 منزل على الترعة مباشرة، حاجات ممكن تنهار في أي وقت، وبنقترح ناخد 300 منزل منها على منازل نجع إسو، في بشائر الخير"، ليقاطعه الرئيس السيسي قائلًا: "هو الصرف الصحي هناك على إيه؟"، ليرد عليه كامل الوزير قائلًا: "معظمه على ترعة النوبارية".