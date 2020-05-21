توقعات طقس 72 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة من الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء عن حالة الطقس في الفترة من 22 حتى 24 مايو الحالي.

ويسود غدًا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، أما السبت والأحد فتنخفض درحات الحرارة ويكون الطقس مائل للحرارة ولطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الجمعة 22 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

طقس السبت 23 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

طقس الأحد 24 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.