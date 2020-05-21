كامل الوزير: هنزيل التعديات على طريق أم زغيو بالإسكندرية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ طريق أم زغيو يدخل في المسافة بين الذراع البحري إلى محور الدخيلة بطول 8 كم.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "الذراع البحري هو امتداد طريق الإسكندرية الصحراوي، وسيكون ظهيرا لمنطقة الدخيلة، مع المحور الداخل في الميناء، وهو طريق حارتين وحارتين، والمقترح الخاص بنا هو 3 حارات و3 حارات".

وتابع: "لدينا تحفظات وهي أنّ الصرف الصحي يغرق الطريق ونطلب من المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان حل مشكلة الصرف الصحي، ثم نعمل على تطوير الوصلة".

وبالنسبة لإنشاء طرق شمال وجنوب بحيرة وادي مريوط وملاحات المكس بطول 48 كم، أوضح أنّ الهيئة الهندسية بذلت جهدا كبيرا: "لازم نكمل وصلة محور التعمير ده غربًا على شمال البحيرة، وناخد طريق جنوب البحيرة عشان نحافظ عليها، وفي نفس الوقت يبقى في تسهيل لحركة المواطنين والتجمعات الصناعية في برج العرب، واقترحنا حارتين كقطاع عرضي، وسنزيل التعديات بالكامل".

وعن كوبري سيارات 21 كم، قال الوزير إنّه كوبري مهم جدًا، فهو موجود في تقاطع طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، مع وسط الذراع البحري الموصل إلى طريق الإسكندرية الصحراوي: "الكثافة السكانية رهيبة في هذه المنطقة، وديما مخنوقة".

وأردف: "الرئيس صدق مشكورا على إننا نعمل كوبري ياخد الحركة القادمة من الإسكندرية والحركة الجاية من القاهرة الإسكندرية عبر الذراع البحري في اتجاه مطروح في كوبري علوي، ثم الاتجاه السطحي القادم من مطروح سواء مكمل على الإسكندرية أو داخل إلى القاهرة تبقى الحركة السطحية".