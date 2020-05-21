كامل الوزير: 3.4 مليار جنيه تكلفة تطوير الطريق الدولي الساحلي

تحدّث المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تطوير الطريق الدولي الساحلي، قائلًا إنّه يمتد بطول 360 كم من سيدي عبدالرحمن حتى السلوم، قائلًا إنّ التكلفة الإجمالية له تبلغ نحو 3.4 مليار جنيه، إذ إنّ تكلفة المرحلة الأولى منه 282 مليون جنيه، والمرحلة المقبلة أدرجت في الموازنة المقبلة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية، أنّ الحالة الفنية للطريق الدولي الساحلي غير جيدة، كما تعرض للكثير من الخسائر بسبب كميات الأمطار والحمولات بأكبر من أي طريق في الدولة.

وتابع: "سنعمل على 3 محاور، رفع كفاءة المسافة من سيدي عبدالرحمن حتى السلوم مرة واحدة، والطريق سيستمر إلى داخل منطقتي العلمين والضبعة، والثاني أننا سننزل بالطريق الدولي الساحلي إلى الضبعة ومطار العلمين، لخلق تنمية عمرانية وتأمين مستخدمي الطريق وتأمين المطار، وستربط الوصلة بين جنوب العلمين حتى محور الضبعة القادم من القاهرة، الذي سيكتمل إلى القاهرة في وقت لاحق".