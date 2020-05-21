السيسي لرئيس الهندسية: سنتين قليل على 550 فدان.. متزنقش نفسك

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، خلال كلمته عن مشروعات بشائر الخير، الجاري تنفيذها على مساحة 550 فدانا، قائلا: "المشروع كبير، ممكن يخلص في قد إيه؟"، فرد عليه العزازي: "ممكن نخلصه في سنتين يا ريس".

ومازحه السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 2" في الإسكندرية، قائلا: "متقولش أرقام وخلاص، انت قولت قبل كده أرقام وزنقت نفسك"، فرد قائلًا: "أقدر أخلص بشائر الخير 7 و 6"، فرد السيسي: "لا أنا بتكلم عن 550 فدانا، المشروع كاملا، أنا هقول سنتين قليل، إحنا هنتكلم في 3 سنين".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.