السيسي للوزير: ازاي قابل بالمعدات دي يا كامل؟

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال استعراض الأخير للماكينات التي تعمل على تطوير الطريق الدولي الساحلي.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "دي معدات في الموقع، كانت عندك في الهيئة الهندسية المعدات كده؟".

ليرد وزير النقل قائلًا: "عندي المعدات أحسن من كده"، وقال الرئيس: "ما أنا عارف، بس انت قابل كده ليه، أنا مليش دعوة، هو إحنا كده؟، حتى لو كانت حكومة حتى لو كانت شركاتنا مينفعش".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.