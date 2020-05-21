شعراوي: 132 ألفا و193 مخالفة بناء في الإسكندرية خلال 9 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الإسكندرية من شهر يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019 بلغت 132 ألفا و193 مخالفة، مشيرا إلى أن عدد المخالفات من يناير 2020 وحتى شهر مايو الجاري بلغت 1773 مخالفة.

تنوعت المخالفات بين بناء دون ترخيص وتجاوز في ارتفاع المباني ومخالفة خط التنظيم

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المخالفات تنوعت بين بناء دون ترخيص، وتجاوز في ارتفاع المباني دون ترخيص ومخالفة خط التنظيم (بناء علي أراضي غير مخصصة للبناء).

جاء ذلك في عرض لوزير التنمية المحلية حول جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع "بشاير الخير 3" بالمحافظة.

وأشار شعراوي، إلي توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع إسكان "بشاير الخير 2" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية في 26 ديسمبر 2018 بإزالة المخالفات فوراً ومنع البناء العشوائي، فضلاً عن إزالة كل المخالفات التي تمت على بحيرة كينج مريوط.

عدم وجود مهندسين والاشتراطات البنائية والفساد والبلطجة.. وراء انتشار ظاهرة البناء المخالف

وأوضح وزير التنمية المحلية، أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف، ومنها عدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية والاشتراطات البنائية في إجراءات استخراج التراخيص ومدة استخراجها وفساد بعض العاملين في الإدارات الهندسية وانتشار ظاهرة البلطجة نتيجة الانفلات الأمني خلال بعض الفترات خاصة أعقاب ثورة يناير 2011.

وأضاف شعراوي أنه من بين تلك الأسباب أيضاً تحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية والأشغال الصوري للأدوار المخالفة لمنع الإزالة، وتواطؤ مقاولي الهدم مع ملاك العمارات المخالفة ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة وعدم قبول شركات المقاولات الكبري للدخول كمقاولي هدم بسبب المشاكل القضائية والاعتراضات.

وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع المخالفات اعتباراً من شهر يناير 2020، قال شعراوي، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الادارية والقانونية منها تحسين إجراءات تقديم الخدمات بصفة عامة وخدمة تراخيص البناء بصفة خاصة، وميكنة دورات عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات أونلاين للتيسير على المواطن وصدور دليل المواطن والجهة الادارية بخدمات تراخيص البناء ببعض المحافظات وكذا صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح على المخالفات القديمة وتعديلاته وتكليف المحافظين بقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الراغبين في التصالح والإزالة الفورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص الإجراءات التنفيذية فتم عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظين وسكرتير عموم المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإزالات الفورية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إنشاء وحدات التدخل السري لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد وصدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكري وتوفير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري.

وزير التنمية المحلية: ننفذ الإزالة للمبني بالكامل.. ولا نوقف القرار حال وجود شاغلين للمبنى

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ الإزالة للمبني بالكامل حتى سطح الأرض وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى وتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة للإزالة من المالك واستمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات المباني بصفة عامة وليس وفقًا لموجات وتنتهي.

شعراوي: صياغة التراخيص لضمان حق الدولة في مصادرة المبنى حال المخالفة دون اللجوء للقضاء

وتابع شعراوي: "تم في إطار الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة لمنع المخالفات صياغة التراخيص ليكون عقد بين طالب الترخيص والدولة بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبنى حال المخالفة دون اللجوء للقضاء، وإيقاف إصدار التراخيص الجديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والأماكن ذات الكثافة العالية لحين دراسة توفير أماكن انتظار السيارات، كما أنه يجرى التنسيق لطباعة نماذج عقود التراخيص بمركز الوثائق".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها في أحياء محافظة الإسكندرية بلغت 8 آلاف 630 مخالفة تم حصرها خلال الفترة من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019 والتي بلغت 132 ألف و193 مخالفة بنسبة 7٪؜ ، كما بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذة خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مايو الجاري 1402 إزالة وذلك من المخالفات التي تم حصرها بتلك الفترة والمقدرة بـ1773 مخالفة بنسبة 80٪، وتم تحويل 282 حالة مخالفة بناء للقضاء العسكري.

وقال شعراوي إن البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة على مستوى الجمهورية وبمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي، نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تعدٍ على هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضى المجتمعية المدمرة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه لم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية قاصرة على بعض المقاولين محترفي التعدي على القانون والالتفاف عليه، وإنما امتدت عقب عام 2011 إلى دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أي خروقات للقانون وإنما انجرفوا إلى مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامى دون وجود ردع فاعل وسعياً لتحقيق مصالح شخصية سريعة.

واختتم وزير التنمية المحلية قائلا: "أعاهد الرئيس وأجهزة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة بالاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم بالإزالات الفورية للمخالفات في المرحلة المقبلة بنفس المعدل والأداء الذي تم في المرحلة الأخيرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحقوق الأجيال المقبلة".