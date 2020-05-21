خبراء الطب يوضحون أسباب الإصابة بكورونا دون ظهور أعراض

قال عدد من أساتذة الطب، إن كثرة واختلاف أشكال فيروس كورونا المستجد وراء عدم ظهور أعراض على المصابين به، لافتين إلى أن الكثير من العلماء اختلفوا في تفسير هذا الأمر، موضحين أن عنصر المناعة يلعب دوراً مهما في تجنب الإصابة بالفيروس، أو عدم ظهور أعراضه.

مديرة مكافحة العدوى بـ"طب بني سويف": المناعة مهمة لتخفيف حدة الإصابة

تقول الدكتورة منال أنور، مديرة وحدة مكافحة العدوى بكلية الطب بجامعة بني سويف، إن فيروس كورونا يأتي بأشكال مختلفة، فمن الممكن يكون فيروس بسيط: "تقوم من النوم وتحس باحتقان بسيط أو تعب بسيط في الجسم"، ومن الممكن يكون شديد جداً، موضحة أنه هناك حالات يجري اكتشافها بالمصادفة.

وأضافت "منال" لـ"الوطن"، أن السبب في إصابة أشخاص بفيروس كورونا دون ظهور أي أعرض عليهم، هو مخالطتهم لحالات مصابة بالفيروس وكانت نتيجة عينتها إيجابية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لعنصر المناعة دور في تخفيف حدة الإصابة بالفيروس.

عميد "العلوم الصحية" بجامعة المنوفية: المناعة يمكن أن تُخفي أعراض الإصابة

من جانبها أكدت الدكتورة هيام عبدالسميع، عميدة كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية، ضرورة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، لافته إلى أنه يجب الابتعاد عن الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا ولم تظهر عليها أي أعراض، موضحة أن خطورة هذه الحالات تتمثل في نقل الفيروس تدريجياً.

وأوضحت "هيام"، أن مناعة الإنسان يمكن أن تُخفي أعرض الإصابة بفيروس كورونا، خاصة الذين يهتمون بالغذاء السليم، كالبعد عن السكريات، وتناول الفيتامينات: "الحاجات دي هتقاوم نشاط الفيروسات".

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقع تسجيل 75 ألف إصابة بفيروس كورونا يومي 21 و22 مايو وفقا للسيناريوهات الافتراضية.

وأضاف خلال افتتاح مراسم الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "بشائر الخير 3" في محافظة الإسكندرية: "نتوقع أن يكون لدينا 100 ألف إصابة بفيروس كورونا في نهاية الشهر الحالي، وده اللي إحنا مش شايفينه ولا عدينه، بسبب استحالة التعرف على كل الحالات من أي دولة، خصوصًا إن 80% من المصابين معندهمش أعراض".

وأكمل: "بالنموذج الفعلي وصلنا امبارح لأكتر من 14 ألف إصابة، والنموذج الافتراضي بيقول إن ممكن يبقى في أكتر من كده، وده أمر واقع في بلد فيها 105 مليون نسمة، لكن معدل النمو هو الأهم".