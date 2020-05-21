برلمانيون: توجيهات الرئيس بخصوص البناء المخالف تكليف لكل المحافظين

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتوجيه الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، للمحافظين، بضرورة القضاء على أي بناء مخالف ومحاسبة المتسبب في هذا الأمر.

من جانبه، أشاد محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، بما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدم التسامح مع مخالفات البناء وتوجيه مرتكبيها إلى المحاكمات العسكرية.

وطالب "الحناوي"، الأجهزة المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وتأكيده على أن أي مخالفة بناء "تنزل على الأرض فورا" وتحول المخالفة للنيابة العسكرية، مع عدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة بمثابة تكليفات لجميع المحافظين.

وطالب النائب، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بالنزول إلى الشوارع ورصد جميع مخالفات البناء وإزالتها فورا، مع إحالتها الى النيابة العسكرية، مؤكدا أن مخالفات البناء التي يقوم بها العديد من منعدمي الضمير خلال مواجهة الدولة للأحداث الطارئة مثل مواجهتها حاليا مع فيروس كورونا المستجد، تتطلب مواجهة هذه المافيا التي جعلت من مختلف المناطق على مستوى الجمهورية في قمة القبح المعماري من خلال إنشاء العديد من العمارات والعقارات المخالفة وتعلية أدوار متعددة أعلى العمارات والعقارات القديمة بهدف تحقيق الثراء الفاحش والحرام على حساب أرواح المواطنين.

وطالب النائب البرلماني، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتنفيذ توجيهات الرئيس وتقييم أداء المحافظين خلال المرحلة المقبلة، من خلال الإنجازات التى يحققونها في ملفات إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة مخلفات البناء والقمامة من مختلف الميادين والشوارع بنطاق جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.

من جانبه، أكد النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس الهدف منها القضاء على النمو العشوائي، ووقف البناء المخالف، والحفاظ على الثروة العقارية، موضحاً أن النمو العشوائي والبناء المخالف من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن يكون هناك تشريعا للتعامل مع هذه الأزمة، للحد من هذه الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات والالتزام بما قاله الرئيس في ذلك الشأن، وتحويل المخالفين للمحاكمات العسكرية.

كما أشاد النائب أحمد سعد، بما أورده الرئيس من تحذيرات صارمة، مؤكدا أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للتصدي للبنايات المخالفة التي يقوم بها بعض المواطنين حاليا، خصوصاً خلال ساعات الليل وقت حظر التنقل.