طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. وانكسار الموجة الحارة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من الجمعة، ويستمر الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتنكسر الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ طقس الجمعة حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للأتربة أما عن حالة الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية 30% تقريبًا على فترات متقطعة من اليوم- أمطار خفيفة على جنوب الصعيد 30% على فترات من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 22

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 36 22

طنطا 36 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 33 22

بلطيم 28 20

مطروح 27 19

السلوم 28 19

سيوة 35 22

بورسعيد 28 20

دمياط 27 20

الزقازيق 36 22

المنصورة 36 21

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 21

العريش 28 20

قنا 44 30

الأقصر 45 30

أسوان 45 31

أبوسمبل 45 31

إدفو 42 24

الوادي الجديد 41 23

شلاتين 38 25

أبو رماد 38 24

حلايب 34 28

راس حدربة 34 26