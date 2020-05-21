السيسي عن قرية الأحرار: "خلوها بس نضمن تطويرها وعدم وجود امتدادات لها"

تحدث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن قرية الأحرار، التي بها 450 حالة من حالات التعدي على بحيرة مريوط.

وقال محافظ الإسكندرية خلال تفقد الرئيس السيسي تنفيذ أعمال تطوير مريوط: "فيها مدارس ووحدات صحية وحوالي أكثر من 6500 نسمة وأكثر من 500 منزل منذ عشرات السنين".

ورد عليه السيسي قائلًا: "أنا معنديش مشكلة في إننا نبقي على القرية دي، بس نضمن إن ملهاش امتدادات خالص ونضمن أعمال رفع الكفاءة، ولو عملنا كده خلوا قرية الأحرار، ونضمن إن مفيش أي تمدد عشوائي".

وقال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موجهًا حديثه للرئيس السيسي: "أمام سيادتك الحوض الأول وسعته 6000 فدان وانتهينا منه بنسبة 100%، ولكن تواجهنا في هذه الأحواض أعشاب وورد النيل، ووزارة الري حجزت الأعشاب، ولكن لما بتتفتح بتبتهدل الشغل اللي عملناه وأتمنى ننسق مع وزارة الري".

وقال كامل الوزير وزير النقل: "نشوف الأول مقترح توسيع الطريق من أي اتجاه، يا هاخد من المصرف أو بره المصرف، ممكن الأرض تبقى رخوة ومنخدش منها، وهنأمن المصرف، ومش كل شوية يتفتح ينزل ورد النيل والهيش وينزل البحيرة يلوثها".

ورد عليه السيسي قائلًا: "تعرف طول المصرف المواجه للبحيرة أد إيه؟"، ليقول الوزير: "هو تقريبًا 6 كيلو مش كبير، مش هنقدر نطهر البحيرة بنسبة 100%، حتى الموارد المائية، الناس بتوع الثروة السمكية بيطلبوا يبقى 10% و15% حشائش وأعشاب عشان يبقى غذاء للسمك".