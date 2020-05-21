للمرة الثانية .. تأجيل استلام 78 موظفا للعمل بشركة مياه جنوب سيناء

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بيانًا بتأجيل مواعيد تعاقد 87 موظفًا جديدًا، لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة إلى يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بالمحافظة، إنه للمرة الثانية يجري تأجيل تسليم العمل لعدد 87 موظفًا جديدًا من المرشحين للعمل بالتعاقد طبقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2019، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة داخل المؤسسات الحكومية، بتخفيف عدد العاملين بها، للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أن التأجيل بهدف الحرص على صحة العاملين في قطاع الشركة فقط لا غير، وسيجرى تسليم الموظفين الجدد عملهم، 1 يوليو المقبل، بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وأوضحت أنه كان من المقرر أن يستلم العامليين الجدد العمل يوم الأحد الموافق 3 مايو الجاري، ولكن جرى تأجيل استلام العمل ليوم الاثنين الموافق 3 يونيو المقبل، وللمرة الثانية جرى تأجيل مواعيد الاستلام .

وأشارت إلى أن الشركة كانت في حاجة إلى مهندس صيانة كهربائية، و مهندس صيانة ميكانيكية، و10 سائقي سيارة، وأخصائي سلامة وصحة نفسية، وعدد 6 فني تشغيل تحلية، و31 عامل خدمات معاونة، و كاتب "مدخل بيانات"، ولحام، و24 فني تشغيل صرف، وذلك للعمل بالتعاقد.