 الوحدات المحلية تواصل حملات التطهير والتعقيم وفض الأسواق الأسبوعية بكفر الشيخ

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

حيث تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والجانبية، وواجهات المنازل، والمحلات التجارية، والأماكن العامة، والأكثر تعرضًا للتجمعات بالمدينة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رش شوارع المدينة بالمياه بعد تفعيل قرار الحظر، بالإضافة إلي متابعة عدم إقامة سوق داوود الفقي بالملاحة، ومنع الباعة الجائلين من دخول السوق، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد هاني الصنفاوي، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على متابعة التطهير والتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية وواجهات المنازل والمنشآت العامة بالمدينة، بمشاركة شباب المجتمع المدني، كما ترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات التعقيم اليومية للشوارع والحدائق والمنشآت العامة بالمدينة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات.

وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش لمكافحة الحشرات الطائرة بمناطق حي الشريف، وشارع ٦ اكتوبر، وطريق قلين والدلتا، والكوم الأحمر، وميدان الساعة، وكذا طريق المطحن، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، وذلك لمكافحة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.