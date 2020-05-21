أسر شهداء البرث: مستنيين الحلقة بفارغ الصبر.. وهنشوفها رغم تحذير المخرج

ارتوت الأرض بدمائهم، في واقعة "كمين البرث"، في مواجهة بين أبطال من الجيش المصري بقيادة الشهيد أحمد منسي، وقوى الشر من الجماعات الإرهابية المسلحة، لتحول تلك الملحمة التاريخية إلى حلقة مهمة ومؤثرة ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، الذي يذاع بعد قليل، بدون فواصل إعلانية.

"الوطن" تواصلت مع أسر بعض الشهداء في "البرث" لمعرفة استعدادتهم لحلقة اليوم، واسترجاع ذكرياتهم مع الشهداء.

أرملة الشهيد منسي: أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للمرة الأولى

تشاهد الزوجة برفقة صغارها، مشهد الاستشهاد وتجدد معه كل الذكريات المؤلمة التي عاشتها قبل ثلاثة أعوام: "أنا مترقبة، وأول مرة أشوف المشهد زي باقي الناس كلها.. هتفرج عليه مع ولادي وإخواتي"، مضيفة "أكيد هتكون مؤثرة وقوية".

هكذا رسمت "منار" حلقة المسلسل، إذ تلقت نصيحة من مخرج العمل بيتر ميمي، بعدم مشاهدة الحلقة: "بيتر ميمي اترجاني إني مشفش الحلقة النهاردة.. لكن طبعا مقدرش.. وأنا أحب أشكره جدا لأنه رجل معجزة".

وعلى مدار قرابة الشهر جذب مسلسل "الاختيار"، الملايين لتتمنى الزوجة أن يكون المسلسل قدم رسالته: "أتمنى تكون الرسالة وصلت.. والناس فهمت اللي بيحصل في سينا وتضحيات رجال الجيش عشان مصر وعشان إحنا نعيش".

أرملة "خالد دبابة" حائرة بسبب حلقة "الاختيار"

تقف رضوى مجدي أرملة الشهيد النقيب خالد مغربي الشهير بـ "خالد دبابة" في حيرة من أمرها، فقلبها ينتظر الحلقة وعقلها يأبى مشاهدتها.

رضوى أكدت لـ "الوطن"، أنها منذ عرض الحلقة الأولى من أحداث المسلسل وهي متخوفة من تلك الحلقة التي ترى فيها استشهاد زوجها "دبابة": "مش عايزه أتفرج عليها عشان مش عايزة أشوف حاجه زي كده أكيد.. الحلقة دي أنا شايلة همها من أول ما قالوا إن هما هيعملوا المسلسل".

وأشارت، إلى أنها وجميع أرامل الشهداء سيشاهدون الحلقة رغمًا عنهم، ورغم تحذيرات مخرج العمل بيتر ميمي أمس بعدم رؤية الحلقة لما تتضمنه من مشاهد قاسية. وعن آخر مكالمة دارت بين "رضوى" والشهيد، قالت: "آخر مكالمة بينا كانت الساعة 2 كلمني فيديو كول بس الشبكة كانت وحشة".

واستكملت: "خلال المكالمة كان بيوصيني أحفظ سورة يس لأن إحنا كنا بدأنا نحفظها مع بعض، فكان بيقولي احفظيها عشان لو خلصتيها هعملك مفاجأة، وقالي اقرأي قرآن كتير للبيبي عشان هما بيبقوا حاسين".

ساعات قليلة مرت عقب آخر مكالمة دارت بين الشهيد وزوجته، ولم تدرك تدرك "رضوى" أن الشهيد أغلق معها ودخل في معركة للحفاظ على الأرض انتهت باستشهاده: "الساعة 7 الصبح يوم الجمعة أخويا كلمني وطلب إنه يكلم مامتي، وقال لها، فمامتي صوتها علي، وفهمت بعد كده، كلمت صاحبه قالي لا متقلقيش هو مصاب".

وتضيف: "فضلت لحد الساعة 3 العصر بيقولولي إن خالد مصاب بس فتحت الفيسبوك لقيت صفحة شهداء الكلية الحربية منزله بوست فيه استشهاد خالد، كلمتهم وقولتلهم إنه مصاب.. طبعًا كلوا كان عارف إنه هو استشهد، وأنا اللي كنت بكدب نفسي وأقول لا مصاب".

والدة علي السيد: مات بخمسين طلقة في ضهره

على أرض الفيروز، مهد الحضارات والأديان، سيناء التي مُزجت رمالها بدماء شهداء القوات المسلحة، الذين دفعوا حياتهم أمام خسة الإرهاب في سبيل البلاد.

"العسكري على من الشجعان".. واحدة من أبرز الجمل في الأغنية الشهيرة" قالوا إيه"، لوصف الشهيد علي السيد، ابن محافظة الدقهلية، الذي تصدى لسلاح متعدد من الإرهابيين، ليستقبل أكثر من 50 طلقة في ظهره، حتى يحمى زملائه من الرصاص، حسبما ذكر الملازم أول أحمد فهيم فايد، أحد مقاتلى القوات الخاصة، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، الذى أقيم في يونيو 2018.

وتقول السيدة فاطمة، والدة الشهيد: "من أول ما عرفت بالمسلسل، وأنا كل يوم استنى حلقة استشهاده، مستنياها بفارغ الصبر، كأني هشوف ابني الشهيد من جديد، كأني هبقى معاه".

تتذكر والدة الشهيد، كلمات ابنها لها قبل سفره واستشهاده، قائلة: "قالي ياما انتي مات منك 6 عيال صغيرين، أنا هبقى السابع بتاعهم، بس نفسي أبقى شهيد، نفسي لما أموت أكون ميت شهيد"، متابعة: "كان نفسه يخلص ولما ينزل إجازته، يجهز شقة جوازه، بس ملحقش، الإرهاب خدوا مننا، وسابني وساب خطيبته".

والدة الشهيد علي علي: هشوف حلقة استشهاده

وقالت والدة الشهيد البطل المجند علي علي، في تصريحات: "أنا ببقى كويسة أوي لما بسمع اسم الشهيد علي علي، وبتمنى المسلسل ميخلصش، اتفرجت على حلقة امبارح، وهو بيقول للظابط بتاعه أمي قوية وبيعزمهم على فرحه، وبيقولهم أمي بتربي 6 أبناء".

وتابعت والدة الشهيد: "هتفرج على حلقة استشهاد علي، بكرة، وهتفرج على آخر لحظة.. أنا قوية أوي.. وعلي، دايما كان بيقول أمي قوية، علشان شافني قوية وواقفة أربيهم بكل قوة، وربيت بطل كان وسط أبطال وقفوا للإرهاب، وابني وقف لعدوه زي ما كنت بوصيه وبدعيله.. كنت بقوله ربنا يديلك القوة وتجيب عدوك تحت رجليك، وربنا استجابلي وكنت بقوله دوس على عدوك تحت رجليك".

وأكدت والدة البطل علي علي: "أنا قوية وهشوف حلقة بكرة.. وفي الجنازة وقفت وقولت محدش يعيط زغرطوا ابني شهيد وبيتزف للجنة".

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.