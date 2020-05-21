من منتصف عام 2019.. إجمالي حصيلة التصالح في مخالفات البناء

بلغت حصيلة طلبات التصالح في مخالفات البناء 142 ألف طلب تصالح، عبر كافة المحافظات والمدن الجديدة.

وحصلت "الوطن" على بيانات رسمية من وزارة الاسكان بشأن طلبات التصالح، كشفت أن إجمالي قيمة الرسوم التي تم سدادها مقابل تلك الطلبات بلغ حتى الآن 5 مليون و 692 ألف جنيه، بينما وصلت عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى المدن الجديدة 2203 طلب فقط، وبلغت رسوم الفحص في المدن الجديدة مليون و525 ألف جنيه.

وكشفت البيانات التي ترصد عدد طلبات التصالح خلال الفترة الزمنية منذ صدور قانون التصالح من منتصف عام 2019 حتى 19 مايو 2020، حيث يعد القانون محاولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء التى ينطبق عليها الاشتراطات، ويكون بمثابة ترخيص للوضع الحالي.

وجاءت محافظة الدقهلية على رأس قائمة المحافظات التي تقدم مواطنوها بطلبات للتصالح، بـ 35 ألف طلب، بينما جاء أقل عدد تقدم بالطلبات 19 طلب في الوادي الجديد، وصل عدد طلبات التصالح فى الإسكندرية 317 طلب فقط.

وكانت المهندسة نفيسة هاشم ، وكيل وزارة الإسكان، قد نظمت ورشة عمل مع الجهات الإدارية فى محافظة الإسكندرية، عقب ملاحظتها قلة طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتواصلت مع الجهات الإدارية لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين فى التصالح.

وفى محافظة المنوفية تقدم المواطنين بـ21 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، بينما فى كفر الشيخ وصلت عدد الطلبات 2500 طلب، وفى الجيزة تقدم 1400 طلب، وفى القاهرة وصلت طلبات التصالح 3700 طلب، وفى السويس 185 طلبا، وفى الشرقية 7300 طلب، ودمياط تقدم بها 5200 طلب.

أما فى وجه قبلي، فقد قلت طلبات التصالح مقارنة بوجه بحري، وتقدم المواطنون فى المنيا بـ9600 طلب ، وبنى سويف 12800 طلب، وفى الأقصر 2000 وفى سوهاج 580 طلب، وفى أسوان 399 طلب.