توريد 629 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت (629213) ألف طن و (583) كيلو قمح.

وأشار إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (5328) ألف طن و(467) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتي الأمس (623885) الف طن و (116) كيلو من القمح وتم الانتهاء اليوم من حصاد المساحه المستهدفة من القمح هذا العام ( 417882) الف فدان .

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الجهات المسوقه سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.