في 13 يوم.. منفذ "الأكشن" يروي تفاصيل تصوير ملحمة البرث في "الاختيار"

نحو 3 أسابيع متواصلة ما بين تجهيزات وبروفات قبل بدء التصوير، استغرقها فريق عمل مسلسل الاختيار لتأدية مشاهد الحلقة 28، والتي تجسد ملحمة البرث التي اُستشهد فيها أحمد منسي ورجال الكتيبة 103 صاعقة في السابع من يوليو 2017.

وذكر أحمد عبداللاه منفذ مشاهد الأكشن والمعارك في بداية حديثه لـ"الوطن"، إن فريق العمل استعد لتجسيد الملحمة كما حدثت في الواقع من خلال مشاهد تعكس مزيجًا من الشجاعة والقوة لجنودنا كما هم في الواقع، يتخللها تأثر وحزن وبكاء لصعوبة الموقف.

13 يوم تقريبًا، هي مدة تصوير مشاهد ملحمة البرث التي تعرض أحداثها الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، استعان عبداللاه في تنفيذها بتوجيهات المصادر الأصلية من رجال الجيش لفهم طبيعة العملية وخطوات تنفيذها كما تمت في الواقع، "ساعدونا في كل خطوة".

13 يوم مدة تصوير ملحمة البرث في الاختيار

صعوبة تنفيذ مشاهد الأكشن في ملحمة البرث بالنسبة لمنفذ مشاهد الأكشن والمعارك، تمثلت في كبر عدد الممثلين ومؤدي مشاهد الأكشن في موقع التصوير، وحسب تعبيره، كان يتمّ تدريب فريق العمل على كيفية تنفيذ وتحركات كل خطوة من خطوات العملية تجنبًا لإصابة أحدهم، "الحمدلله طول التصوير محصلش أي إصابة، لإنهم كانوا بيعلموا بروفات أكتر من مرة قبل التصوير النهائي".

حرص فريق عمل الاختيار على تنفيذ مشاهد موقعة البرث بالشكل الإنساني الأقرب للواقع، "الموضوع كان صعب جدًا كلنا اتأثرنا وقت التصوير وأتمنى يعجب الجمهور"، حسب تعبير عبداللاه.

مشاهد النيران المشتعلة كانت حقيقية وليست خدعة سينمائية، ولذلك كان يتمّ تدريب فريق العمل وتأمينه جيدًا قبل التصوير، وأما عن القنابل التي تنفجر، أكّد منفذ مشاهد الأكشن والمعارك للمسلسل، أنّها ليست قنابل حقيقية، وإنّما مواد سينمائية قابلة للانفجار لتعطي نفس أثر انفجار القنبلة الحقيقية في الواقع.

صوت الرشاشات فشنك.. والممثلون تدربوا على حمل السلاح

مشاهد التفجيرات والنيران المشتعلة وسط الصحراء ليس الشيء الوحيد الذي شدّ انتباه المشاهدين، وإنما أصوات المدافع والرشاشات التي يحملها الممثلون خلال المشاهد، وحسب تأكيد منفذ الأكشن ومشاهد المعارك، فإن أصوات المدافع والرشاشات "فشنك"، ولكن تمّ تدريب كل فرد على السلاح واستخدامه جيدًا، "طول الوقت مرجعنا في تنفيذ العمليات هي الخطوات اللي بتمّ في الواقع الحقيقي، لحد ما كل شخصية عرفت طريقة تحركاتها، واتقمصت الشخصية".

فريق تنفيذ مشاهد الأكشن لمسلسل "الاختيار "مصري بالكامل، دون الاستعانة بأحد الشخصيات الأجنبية، بحسب تأكيد "عبداللاه"، مختتمًا حديثه بتوجيه الشكر لرجال القوات المسلحة، وكذلك المنتج "تامر مرسي مبخلش علينا بحاجة، وساعدنا نقدم عمل مهم ،والمخرج العبقري بيتر ميمي، والفنان أمير كرارة اللي تعب معانا جدا في التصوير، ومهندس الديكور وكل واحد في فريق العمل اللي تعب عشان يطلع بالشكل ده"، حسب قوله.