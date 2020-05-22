الحلقة 28 من الاختيار.. أحداث ملحمة البرث واستشهاد منسي

دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الاختيار حول واقعة كمين مربع البرث، التي وقعت في فجر 7 يوليو 2017، بدخول سيارتين ملغومتين لمربع الكمين، وبعدما تمكن أبطال الكتيبة 103 من التعامل معها، دفع التكفريين بسيارات أخرى محملة بالزخيرة والأسلحة والإرهابيين.

استمرت المواجهات بين أبطال الكمين بقيادة المنسي بين الإرهابيين على مدار ساعات طويلة حتى ظهر اليوم التالي، استشهد وأصيب عدد كبير أبطال الكمين واحدا تلو الآخر، لم يستسلم المصاب منهم حتى آخر نفس فيه.

أوضحت أحداث الحلقة حرص رجال الجيش على الحفاظ على جثث زملائهم الشهداء أثناء المواجهات حتى لا يمثل الإرهابيون بجثثهم.

ظل منسي يواجه الإرهابيين حتى نفدت زخيرته واستبدلها بزخيرة جديدة، وصعد فوق سطح الكمين ليستهدفه أحد الإرهابيين بطلقة في رأسه سقط على إثرها شهيدا، وانتهت أحداث الحلقة بوصول إمدادات الجيش بالطائرات؛ لتقضي على الإرهابيين الموجودين في مربع البرث جميعا.