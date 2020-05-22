استمرار حملات التعقيم والتطهير بأحياء بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد استمرار أعمال التعقيم والتطهير بما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة شاملة وتوزيع العمل في كافة أنحاء المحافظة.

جاء ذلك، تحت إشراف وبالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لتغطية كافة المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، والمستشفيات والوحدات الصحية، والمدارس والجامعات، والطرق والميادين.

كما يتم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بشكل فوري في الأماكن التي تظهر بها حالات الإصابة بالفيروس المستجد، بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لمنع انتشار الوباء الحالي، كما يتم مواصلة العمل ليلا ونهارا واستغلال أوقات حركة حظر المواطنين لرش كافة العمارات السكنية والشوارع الجانبية والرئيسية.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار العمل فى ملف التعقيم والتطهير بنفس القوة خاصة فى هذه الفترة وأهمية الوعى بخطورة المرحلة الراهنة والتزام المواطنين بالتعليمات المقررة فى مواجهة تداعيات كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى ، وإجراءات الوقاية والحماية الشخصية، والبعد عن كافة التجمعات والاختلاط التى من شأنها تكون سبب فى نقل العدوى.