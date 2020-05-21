البزاوي يكشف عن شهيد بعائلته بعد عرض ملحمة البرث: فخر العيلة

نشر الفنان محمود البزاوي صورة تجمعه بابن شقيقه، أحد شهداء عملية سيناء، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد عرض الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، التى تضمنت استشهاد أحمد المنسي بمعركة البرث.

وعلق عليها قائلاً: "تجسيد ‏⁧‫ملحمة البرث‬⁩ النهارده.. أنا فخور وهافضل فخور لأنه شرف.. إن ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء.. ألف رحمة ونور عليك يا فخر العيلة يا بطل شوفتك وسطهم النهارده يا حبيبي".

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.