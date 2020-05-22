فنانون تفاعلوا مع "الاختيار": حلقة عظيمة وعمل استثنائي

شهدت الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، تجسيد ملحمة البرث، والتي استبسل فيها رجال الصاعقة المصرية أمام التكفيريين والإرهابيين، وشهدت استشهاد البطل أحمد منسي، وهي الحلقة التي أبكت الكثيرين وتفاعل معها عدد كبير من الفنانيين خلال مواقع "سوشيال ميديا".

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على تويتر "حلقة عظيمة لملحمة عظيمة.. أبطالنا وشهدائنا هنفضل فاكرينكم دايمًا".

وعلقت كنده علوش عبر حسابها على "تويتر" قائلة، "إذا كانت حلقة من مسلسل ⁧‫#الاختيار‬⁩ مؤثرة ومؤلمة إلى هذا الحد‏ فكم من الألم ذاقه أبطال وشهداء ⁧‫#ملحمة_البرث‬⁩، وكيف كان وقعها على ذويهم‏.. ننحني أمام بطولاتكم وآلامكم وتضحياتكم.. ‏رحمة الله على كل الشهداء الأبطال ‏وتحية كبيرة لكل صناع هذا العمل الاستثنائي"

ونشر الفنان احمد صلاح حسني صوره للشهيد أحمد المنسي وعلق "بطل بكل ما تحمله الكلمة، ومثل أعلى لكل شباب مصر.. انت وكل الرجال اللي ضحوا بأرواحهم عشان تراب مصر.. لن ننساكم".

وكتب الفنان صلاح عبدالله عبر تويتر "ولكنها دموعُ الفخر والتباهي بشهداءِ مصرَ وأبطالها الذين عاهدوا الله وتعاهدوا على حماية أرضها وشعبها بأرواحهم، وقالوا على لسان شهيدها الشاعر الذي لم ولن ننساه.. نحنُ أمنُ مصرَ نحميها سويًا ونصدُ كيدَ الحاقدينَ وهذا كان ⁧‫الاختيار".‬⁩

وعلقت دينا فؤاد "المصريين كلهم بلا استثناء في حالة فخر واعتزاز بأولادهم الشهداء، دموعنا واحنا بنتفرج على الملحمة التاريخية دي كانت دموع فرحة، ‏فخورة إني كنت جزء من العمل التاريخي والعظيم ده.. شكرًا ليكم التاريخ مش هينسى العمل البطولي ده".

الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.