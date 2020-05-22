هاني رمزي: "الاختيار" ملحمة وطنية.. تحية لكل صناعه

علق الفنان هاني رمزي عبر حسابة الخاص بعلى تويتر، على الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، والتي شهدت تجسيد ملحمة البرث، والتي استبسل فيها رجال الصاعقة المصرية أمام التكفيريين، والتي شهدت استشهاد البطل أحمد المنسي.

وكتب رمزي "الله يرحم شهداء مصر الأبطال ويصبر أهاليهم ⁧‫#مسلسل_الأختيار‬⁩ ملحمة وطنية، تحية لكل صناعه، كلنا ⁧‫#جيش_مصر‬⁩ ولا يمكن ننسى العهد و#تحيا_مصر".

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.