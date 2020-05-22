أرملة منسي تكشف آخر مكالمة: اتفقنا نعمل عيد ميلاد علي ومات في نفس اليوم

كشفت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، اللحظات الأخيرة التي جمعتها بفقيدها، قبل أن يستشهد في يوليو 2017.

وقالت "سليم"، خلال تصريحات لكاميرا برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "اكسترا نيوز": "زوجي توفى في يوم عيد ميلاد ابننا علي، كان سيتم عامه الثاني، اتفقنا على عدم تنظيم أي احتفالات قبل أن يرجع إلى القاهرة الذي كان مقدرًا له يوم الاثنين، لكنه استشهد يوم الجمعة".

وأضافت: "قبلها بيوم الخميس مفيش اتصال صوتي بس اتفقنا على الواتس آب، وقلتله هستناك يوم الاثنين وهنأجل عيد الميلاد بعدها صحينا يوم الجمعة بدري جالنا خبر الاستشهاد".

وأردفت: "كنت فاكرة إن يوم موته هيبقى حسرة وألم، لكني قررت إني أفرح الولد كل سنة 7 يوليو، بنحتفل بالتاريخ ده، ونقوله يا بختك ده تاريخ استشهاد والدك".

وحول تعامله مع المحتاجين إليه، قالت، "إن منسي كان يراعي الله، حتى أنه لم يكتفِ بإعطاء الصدقات فقط، ولكنه كان يحاول حل مشكلات المحتاجين إليه، حتى أنه كان يتواصل معهم على فترات لكي يضمن أن مشاكلهم حُلت".