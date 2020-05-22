دافع عنها منسي.. القليوبي يروي كواليس مشهد قطع السلسلة واستشهاد "عبدالله"

"ما اسمهومش طواغيت؛ اسمهم شهدا.. ودي ماتخصكش"، كلمات الشهيد أحمد منسي التي وردت على لسان النجم أمير كرارة بعد قتله لـ"معتصم" الإرهابي في ملحمة البرث، في الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، وتناقلها رودا مواقع التواصل الاجتماعي كرسالة موجهة للإرهابيين في مختلف أماكنهم.

الفنان عبدالرحمن القليوبي يروي لـ"الوطن"، كواليس مشهد قطع السلسلة العسكرية من رقبة "الجندي عبدالله"، الذي جسد شخصيته، أن تلك الفكرة اقترحها المخرج بيتر ميمي، وفور إن عرضها نالت إعجاب الجميع، "تحمست ليها جدا"، وغرضها التأكد على أن الجيش المصري لا يترك حق جنوده حتى وإن كان بسيطا من وجهة النظر الأخرى.

تلك السلسلة التي يحصل عليها الجنود والضباط والتي تعرف بـ"الصفيحة العسكرية"، والتي تحوى بعض المعلومات الهامة عن الجندي أو الضابط مثل "الرقم العسكري وذلك للتعرف عليه، وفصيلة الدم، والديانة".

الاستشهاد في كمين الفرارة في الحلقة الـ19، يعد أصعب المشاهد التي شارك بها "عبدالرحمن"، في مسلسل الاختيار، فكان بحاجة إلى تدريبات عسكرية حتى يظهر في صورة أقرب إلى الحقيقة، كذلك به العديد من التفاصيل والحركة السريعة والمستمرة، "كمان لحظة الاستشهاد وقطع السلسلة كان ليها تفاصيلها اللي لازم تظهر للجمهور الفارق بين المدافع عن الحق والباطل، وحرص الجندى المصري على وطنه".

على مدار 3 أيام استمر تصوير كمين الفرافرة، في معركة حاول صناع العمل أن تكون أقرب إلى الحقيقة "موقعة الفرافرة كانت معركة دموية بشعة استشهد فيها ما يقرب من 28 فردًا، وأرهق فريق العمل جدًا حتى يخرج للجمهور بهذه الدقة والحرفية".

تواجد "القليوبي"، للمشاركة في الاختيار كانت بترشيح من مخرج العمل بيتير ميمي، قبل بدء تصوير "الاختيار"، شارك معه في فيلم "شريط 6"، ويجري العمل على تنفيذه حاليا، "أول لما أستاذ بيتر قالي عايزك معايا وافقت فورا، مسلسل رائع ومخرج متميز".