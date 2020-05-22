الحلقة 28 من مسلسل سكر زيادة.. عصمت وفوزية يقرران بيع القصر

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل سكر زيادة، بأن تفاجأ "عصمت" برجل جاء من لبنان يخبرها أنها ووالدتها ورثتا قصرا كبيرا قيمته تصل إلى 50 مليون جنيه.

تشعر "عصمت" و"فوزية" بالسعادة بعد هذه المعلومة وتقرران بيع القصر واستغلال الأموال، لكن المحامي اللبناني يخبر "عصمت" أنه حتى يستطيع إعادة أموالهما يحتاج إلى 2 مليون جنيه قبل البيع ومليون جنيه بعد بيع القصر.

تفكر "عصمت" مع "كريمة" و"فوزية" حتى تجمع الـ2 مليون جنيه حتى تستطيع الحصول على ورثها، وفعلا تجمع المبلغ بمساعدة "كريمة و"جميلة".

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن، في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.