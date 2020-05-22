أرملة الشهيد منسي: قبلت جبينه في النعش وقلت له "اطمن على مصر"

قالت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد منسي، إن ما رأته من حلقة مسلسل الاختيار اليوم، في ملحمة البرث واستشهاد زوجها فيه قد أثر فيها بشكل كبير: "قلبي أتقطع أوي، وقعدوا كذا ساعة قبل استشهادهم.. وده اللي بيعلي درجاتهم في الجنة وهما شهداء، وكنت فخورة جدا بيهم".

وأضافت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلاميه بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أولادها كانوا متأثرين بحلقة الأمس من المسلسل: "بالرغم أنهم عايشين الواقع وعارفينه، بس قعدوا يدعوا أن أبوهم ميمتش في المسلسل، كان نفسهم يبقي كابوس"، موضحة أنه وبعد استشهاد زوجها استمعت للكثيرين ممن كانوا يخدمون معه وحكوا لها كثيرا عن تلك الملحمة: "لما شوفت مكنتش متوقعة أن ده اللي حصل، وخدت وعد من صناع المسلسل أن لقطة الاستشهاد تكون متقنة وليست مصطنعة".

وأكدت أنها لم تتخيل ذلك المشهد بتلك الجراءة والأحداث التي لم ينقلها لها الكثيرون: "الرؤية حاجة تانية خالص، ولما شوفنا بعينا الموضوع اختلف، والجميع فخور بالشهداء"، مشيرة إلى أنها قد طلبت قبل دفنه أن تراه وتودعه الوداع الأخير: "كنت في دنيا غير الدنيا، وفوجئت أني بعد ما فوقت أصدقاء أحمد فضلوا ملازمني، وكنت وأنا ببوسه من جبينه قولتله اطمن على مصر يا أحمد اللي ضحيت علشانها هتبقى بخير".

وتابعت: "بعد 3 سنين من استشهاده عايزة أقوله مصر بقت بخير وتحولت، وهي دي اللي كنت عايزها وبتحلم بيها، بقت موجودة دلوقتي، ونفسي أطمنه على مصر ومتأكدة أنه شايف وعارف".