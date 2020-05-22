جامعة القناة تعلن ضوابط المشروعات البحثية لشعبة الدراسة باللغة العربية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه منذ إعلان الكليات عن ضوابط المشروعات البحثية للطلاب تحرص الجامعة على التواصل الدائم مع الطلاب وإمدادهم بالمعلومات اللازمة وذلك حتى يستطيع كل طالب معرفة ضوابط وشروط المشروعات وكيفية رفعها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أنه بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق المشروعات البحثية علي الطلاب الباقون للإعادة حرصت كلية التجارة جامعة القناة علي التواصل مع طلابها عبر إعداد فيديوهات توضيحية عن ضوابط إعداد المشروعات البحثية لشعبة الدراسة باللغة العربية (للطلاب الباقون) مع توضيح مراعاة أن يتراوح موضوع البحث بين 500 الى 750 كلمة.