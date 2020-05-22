"في الغربة بمفرده".. هكذا شاهد شقيق الشهيد "أحمد نجم" حلقة الاختيار

"وحده في بلد غريب" هكذا شاهد علي محمد نجم شقيق الشهيد أحمد محمد علي نجم، الحلقة 28 من مسلسل الاختيار والتي جسدت بطولات شهداء كمين البرث ومنهم أخوه.

"والله صعب بس الحمد لله"، هكذا قال "علي" في حديثه لـ"الوطن"، حيث شاهد الحلقة وهو في الغربة وحده، حيث يعمل في دولة الأردن وهي الدولة التي كان يرغب الشهيد أن يسافر لها قبل التحاقه بالجيش.

ويعبِّر "علي" عن حبه لأخيه الأصغر قائلا "أحمد كان أغلى حاجة عندي.. بس الحمد لله هو في مكان أحسن من اللي إحنا فيه طبعا".

وتابع شقيق الشهيد، أن "المسلسل كعمل درامي وبالشكل ده ممتاز جدا وكل الحلقات بتجسد كل شهيد ضحى من أجل هذا الوطن العزيز"، لكن الحلقة موجعة للجميع وخصوصا أهالي الشهداء.

وأضاف "علي" أن الشهيد أحمد كان يحكي له في بداية ذاهبه للجيش حيث استشهد بعد عام و6 ستة أشهر، أنه كان يرغب في التطوع بعد انتهاء مدة جيشه رغم إنه قبل الالتحاق بالجيش كان يرغب في السفر خارج مصر.

الشهيد الذي سافر للسماء بشهادة كان يرغب في السفر خارج مصر قبل التحاقه بالجيش لكنه غير أحلامه فحقق مراده، "سبحان الله كان قلبي حاسس أن أحمد مش هيسافر"، يقول شقيقه المقيم في الأردن أن على الرغم من أن شقيقه كان يرغب في السفر حيث استخرج جواز السفر قبل سن الجيش وبدأ شقيقه في متابعة إجراءات السفر لكنه التحق بالجيش واستشهد.