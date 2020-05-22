مؤلف "الاختيار": الحلقة 28 الأصعب.. وفريق العمل كان بيعيط زي الناس

أكد باهر دويدار مؤلف وكاتب مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد منسي، من بطولة الفنان أمير كرارة، أن العمل حقق هدفه.

وقال دويدار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "المسلسل له غرض وهدف، ولما تحس إن الهدف تحقق تبقى مش عاوز حاجة من الدنيا تاني".

وأضاف، أن تلقي الناس لرسالة المسلسل كان أكبر "من أحلامه": "المصريين دايما يثبتوا إنهم أعلى من توقعاتنا، مش عارفين نشوفهم كويس".

وتابع: "النهاردة كان درة التاج بالنسبة لردود الفعل على المسلسل، شفنا أعلى نقطة في جبل الوصول للناس، بشوف ردود الأفعال على الحلقة 28 شيء مبهر، ومكناش نحلم بأكتر من كده".

وأردف، أن الحلقة الـ28 كانت الأصعب في كل شيء: "اشتغلت في المسلسل بشكل توثيقي، قعدت ألم داتا كتير ونقابل ناس، وبعدين بنقحها، وسمعت حادثة البرث على مراحل من الناس اللي حضرتها، ومن توثيقات ناس وكانت قاسية في المذاكرة، وأنا بحضر تصويرها وبتفرج عليها، ومكنتش متخيل إن رد فعلي كان هيبقى زي الناس، كل فريق العمل كان بيعيط وهو بيتفرج زي الناس".

وأشار، إلى أنه استدعى مرحلة عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية بتفاصيلها: "فكانت كأننا بنعيد السنة تاني، ولما كتبتها من منطلق إني أفكر الناس، عشان الناس تلاقي نفسها في الأحداث".

وواصل: "أحمد يخش قلبك أول ما أي حد يكلمك عنه، في عشر دقايق تحبه، والرحلة مع منسي خلت الحلقة دي وحلقة وفاة والده قاسية في كتابتها، وأنا حبيت دكتور صابر منسي، لأن له دور كبير في شخصية ابنه".