مدير "حميات منوف" بعد إقالته بسبب خروج مصابي كورونا: الوضع مشبوه

أكد الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى حميات منوف الذي تمت إقالته، أنه صدرت تعليمات من قبل مديرية الصحة بالمنوفية بأن الحالات البسيطة الموجودة بالمستشفى تذهب إلى المنزل لاستكمال العلاج مع صرف العلاج لمدة 5 أيام للمريض، موضحا أنه تواصل قبل تنفيذ التعليمات مع مدير الطب العلاجي ومدير الطب الوقائي وأبلغوه بصرف العلاج وتطبيق البروتوكول الذي تم إرساله على جروب عبر موقع التواصل الاجتماعي خاص بالقيادات في مديرية الصحة.

وأضاف "السرسي" لـ"الوطن"، أنه تم إخطار المصابين بفيروس كورونا والذين يندرج وضعهم الطبي تحت مسمى الحالات البسيطة أنه سيتم وضعهم في العزل المنزلي، موضحا أن المواطنين أبلغوا أسرهم والذين وفروا لهم وسائل النقل للمنزل، موضحا أن الكثير من المصابين انتقلوا إلى المستشفى بعد معرفة إصابتهم بوسائل نقل مختلفة دون نقلهم بالإسعاف، فيما قام المستشفى بصرف ماسكات طبية وأدوات وقاية للمصابين.

وتعود الواقعة إلى إصدار مستشفى حميات منوف التابع لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، توجيها بخروج المصابين بفيروس كورونا والذهاب إلى منازلهم لاستكمال العلاج لتنفيذ الخطة العلاجية التي تطبقها وزارة الصحة لعلاج الحالات البسيطة والتي لا تظهر عليها الأعراض في المنازل، دون صرف علاج أو توفير وسيلة لنقل المصابين لمنازلهم وفق ما أكده عدد منهم، الأمر الذي أدى إلى إصدار وكيل وزارة الصحة قرارا بإقالة مدير المستشفى الدكتور أحمد السرسى، وتكليف الدكتور أنور محفوظ أخصائي الحميات بالمستشفى مديرا للمستشفى لمدة 3 شهور.

وتابع مدير المستشفى المقال أن صرف العلاج للمصابين كان سيتم في المنزل أو عن طريق أحد أفراد الأسرة يقوم باستلام العلاج من المستشفى، وهذا تم بالفعل وتم صرف العلاج لجميع المصابين الذين خرجوا، مؤكدا أن الأخطاء واردة في أي نظام جديد، مؤكدا أن هناك حالة تخبط فالطبيعي يتم صرف العلاج عن طريق الطب العلاجي وليس المستشفى، مضيفا: أنا نفذت التعليمات وإذا كان هناك خطأ في التعليمات أو عدم دراسة القرارات فالمنطقي أن يحاسب عليها وكيل الوزارة وليس من قام بتنفيذها.

وتساءل "السرسي" في أول تصريحات له بعد الإصابة من منصبه: "أنا تمت إقالتي مش عارف ليه"، متعجبا من قرار تعيين أحد الأطباء والذي أطلق عليه "طبيب صف رابع" لشغل منصب مدير المستشفى، كونه طبيبا متخصصا في الأطفال قائلا: "الوضع مشبوه"، مؤكدا أن مدير مستشفى الحميات يجب أن يكون طبيبا على دراية بالأمراض المتوطنة، مؤكدا أنه عندما اتصل بوكيل الوزارة لمعرفة آليات صرف العلاج للمصابين من القسم الاقتصادي بمقابل مادي أو بالمجان فقال "اصرف وخلاص وهبعتلك ورق" وهو أمر مخالف للقانون لأنه لا يوجد ما يثبت أن الصرف تم للمصابين ومن الجائز بعد انتهاء أزمة كورونا يتم إحالتي للتحقيق.