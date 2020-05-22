قيادات المؤسسات الدينية في الجمعة اليتيمة: نصلي في بيوتنا

واصلت قيادات المؤسسات الدينية، أداء صلاة الجمع في رمضان بمنازلهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتم لمنع انتشار وباء كورونا.

حيث أغلقت وزارة الأوقاف المساجد، ومنعت صلاة الجماعة والجمع، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، بمنع التجمعات التي تتسبب في انتشار وباء كورونا.

ويؤدي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجمعة ظهرًا بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هناك في تلك الفترة.

ويصلي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة ظهرًا بمنزله بالقاهرة، داعيا المصريين للصلاة بيوتهم.

كذلك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يؤدي الجمعة ظهرًا بمنزله، حيث طالب المصليين لآداء الجمعة ظهرًا في منازلهم.