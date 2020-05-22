رئيس تجارية الإسماعيلية: "بشاير الخير" تبني إنسانا قادرا على الإنتاج

أشاد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية، بمشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير 3 " بمدينة الإسكندرية، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس.

وقال رئيس غرفة الإسماعيلية، فى بيان للغرفة اليوم الجمعة، إن الإنجازات التي يفتتحها الرئيس تمثل نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم للمواطنين في كافة أنحاء مصر، إضافة إلى التخلص من العشوائيات التي تمثل واحدة من البؤر التي تضعف الإنتاج وتنمي الجهل والمرض، وتبعد عن رؤية مصر 2030.

وأشار "عثمان" إلى أن "بشائر الخير" ليست فقط منطقة آمنه للسكن، بل تضم أيضًا مناطق للعمل، وتفتح فرص واعدة، وتتيح تعليمًا جيدًا وبناء إنسان قادر على الإنتاج.

وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، أن اهتمام الرئيس بالمتابعة والنزول وسط أجواء كورونا، ورسائله عن التنمية وأداء المسئولين، يؤكد أن مصر بإذن الله ستكون قادرة على إعادة صياغة وبناء مصر الجديدة بمفاهيم حضاريه واعدة.