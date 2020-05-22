خريطة الأحوال الجوية في مصر.. انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار خفيفة

شهدت محافظات مصر الأيام القليلة الماضية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وارتفاعا في نسبة الرطوبة أيضا، وأعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، خريطة تساقط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

حيث أوضحت أنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدوده من الوادي الجديد يومي الجمعة والسبت، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في مختلف أنحاء الجمهورية يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم، وحتى بعد غد الأربعاء، من خلال الصور التالية:

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية بدأت في الانكسار اليوم الجمعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة بين 36 و37 درجة، بانخفاض من 6 إلى 7 درجات.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ، بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار اليوم وغدا على مناطق متفرقة من محافظة الوادي الجديد.