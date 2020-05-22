بعلامات النصر والـ"سيلفي".. الطاقم الرابع بعزل قها يستلم الفريق الجديد

وسط فرحة عارمة، والتقاط الصور التذكارية و"السيلفي"، ودع الطاقم الطبي الرابع بمستشفى عزل قها في القليوبية، مقر عملهم الذي استمر لمدة 14 يوما متصلة، دون أي إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم، ليتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة، بعد انتهاء الطاقم الجديد من فترة عمله.

وتقدم المستشفى بالشكر والتقدير للفريق الطبي الرابع، على العمل الشاق والجهد الذي بذلوه في الأسبوعين الماضيين.

واحتفلت إدارة المستشفى بالفريق الطبي، في أجواء من السعادة حيث تم توجيه الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي الرابع من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين والعمال.

وقال المستشفى في رسالة لهم على الصفحة الرسمية بالـ "فيس بوك"، "شكرا لكل من حاول أن يساهم للتخفيف عن المرضى ومساندة الفرق الطبية من الخارج".

وعلي صعيد آخر، شهد مقر العزل بالمدينة الجامعية بكفرسعد في بنها، مغادرة الموجة الأولى من الفريق الطبي المعالج لحالات كورونا بالعزل وتسليم المهمة للموجة الثانية.

ووجهت إدارة العزل الشكر للفريق الطبي مؤكدة في بيان لها على أنهم خاضوا ملحمة تاريخية ضد فيرس كورونا أبطالها الفريق الطبى في خطوط المواجهه الأمامية لتقديم أفضل خدمة طبية لتخفيف آلام المرضى ورعايتهم.

كما وجهت الإدارة التقدير للأطباء والتمريض وفريق مكافحة العدوي ومعمل وأشعة وفرق معاونة من أمن وعمال نظافة وغيرهم بالمدينة الجامعية ببنها، خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بعمل خير".