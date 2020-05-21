يمتلك 7 رئات.. قها للعزل تشكر مديرها الإداري: صاحب مواقف رجولية

وجه مستشفى قها للعزل الصحي، رسالة تقدير وشكر إلى مديره المالي والإداري، أحمد حسونة، والذي أكمل حتى الآن 45 يوما داخل الحجر الصحي، دون كلل أو ملل، وما زال يقوم بمهمته على أكمل وجه.

ووصف بيان صادر عن المستشفى، مديره بصاحب "السبع رئات" في العمل، مشيرا إلى أنه صاحب المواقف الرجولية والبطولية.

وأضاف البيان، أن "حسونة"، حافظ على تناغم العمل وكان مكلفا بمهام كثيرة، بحيث لا تعلم متى ينام من كثرة تواجده، بجانب تطوعه في مواقف ليس لها علاقة بطبيعة عمله، مثل نقل المرضى وكان على قدر المسئولية، فكان دائما مبادراً لسد أي عجز، ومحافظاً على تناغم العمل، رغم طول مدة تواجده في العزل وبعده عن أسرته وأولاده، إلا أن همته لم تفتر وروحه لم تهدأ.

وأضاف البيان: "عرفناه دوما نشيطاً مخلصاً يعمل تحت أي ظرف، صديقاً للجميع ودوماً سنداً وعوناً لهم"، موجها الشكر للمنظومة الصحية، "شكراً لكل فرد في المنظومة الصحية يؤدي عمله ويضحي في تلك الازمة، انتم فخر لنا جميعا" .

وقالت الدكتورة سعاد حتاته، نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 214 شخصا منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت "حتاته"، أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.