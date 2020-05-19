علي جمعة: سيدنا موسى فُضل على كثير من الأنبياء

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا موسى أُعطي ما لم يُعطى كثير من أنبياء ورسل الله، لذلك كان معدودًا من أولي العزم من الرُسل وهم 5 سيدنا "محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح"، لافتا إلى أن سيدنا موسى كان كليمًا لله.

وأضاف "جمعة" خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سيدنا موسى رأى في المنام أمة عظيمة فسأل هل تلك أمتي فقالوا لا تلك أمة محمد، فحزن لأنه كان يريد تلك الأمة العظيمة، وأن يكون خاتما للمرسلين، فقالوا أنظر إلي يمينك فرأى أمة عظيمة من البشر فقالوا تلك هي أمتك يا موسى.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الاختلاف بين أمة موسى وأمة محمد ترجع لأن دعوة سيدنا موسى كانت لبني إسرائيل وليست للعالمين.