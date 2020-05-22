علي جمعة: عمر بن الخطاب حفر أكثر من 10 مقابر لدفن النبي دانيال

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عندما فتح المسلمون مدينة "تستر"، كما أخرجه "البيهقي" و"ابن أبي شيبة" وأورده "بن أبي الدنيا"، وجدوا أن هناك تابوتا فيه جثمان، وعندما دخل أبو موسى الأشعري للمدينة وجد الناس إذا أرادت أن تلجأ لله أخرجوا التابوت الذي فيه الجثمان وكشفوه كأنه يدعو، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم ودعواهم مستجابة وكأنهم يتوسلون إلى الله بحبه للعبد الصالح أن تقضى حوائجهم فتقضى بإذن الله.

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه عندما لاحظ "الأشعري" ذلك أرسل إلى عمر بن الخطاب وقال له هذا نبي من أنبياء الله، موضحا أن أنبياء الله لا تأكل أجسادهم النار ولا تأكلهم الأرض.

وتابع: "وجدوا في التابوت خاتما وأمر عمر بدفنه، وحفر أكثر من 10 قبور في أماكن مختلفة لدفنه فيها بحسب الروايات، وأخد الأشعري خاتمه الذي كان يروي قصة نجاة دانيال من مكر نبوخذ نصر بعد إلقائه في البئر مع الأسدين"، موضحا أن الجثمان كان ملفوفا حوله أقفال كثيرة ومكفونا بخيوط من ذهب.