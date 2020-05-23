في درما رمضان 2020.. 14 ضيف شرف في 4 أعمال فنية

ظهر عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف خلال الموسم الرمضاني الجاري، وينقسم هؤلاء إلى جزأين بعضهما يظهر كضيف شرف رغم توليه بطولة عمل أخر أو تقديم برنامج، والبعض الأخر يكتفون بظهورهم كضيوف شرف فقط.

مسلسل الاختيار

يعد أكثر المسلسلات التى يظهر فيها عدد كبير من ضيوف الشرف، فيتواجد فى حلقاته كل من النجوم أحمد عز، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، عمرو سعد، كضباط عملوا مع الشهيد منسي خلال خدمته، كذلك شارك الفنان صلاح عبدالله كوالد أحد اصدقاء منسي الذي كان الشهيد يزوره بصفة مستمرة، دينا فؤاد كضيوف شرف خلال العمل.

مسلسل "النهاية"

شارك فيه 4 فنانين كضيوف شرف ضمن أحداث حلقاته، وهم شريف منير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمد جمعة، ومحمد كيلانى، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف كل من عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى

مسلسل "الفتوة"

تواجد فيه عدة فنانين كضيوف شرف من بينهم الفنان فتحى عبد الوهاب، حيث ظهر كطيف في دور والد حسن الفنان ياسر جلال فقد نام حسن ليستيقظ على صوت والده في المنام ليظهر طيف فتحى عبد الوهاب ويقول لابنه سيرتك بتكمل سيرتى يا حسن تعالى لى المولد هستناك هناك ليستيقظ حسن من نومه ويترحم على والده.

مسلسل "لعبة النسيان"

تقوم ببطولته الفنان دينا الشربيني، والذى حرص صناعه على تواجد عدد من ضيوف الشرف فى العمل، الذى يشهد ثانى بطولات دينا فى الدراما التليفزيونية، وعلى رأس هؤلاء الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد.