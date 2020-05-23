روجينا: زوجي ضحك على "فدوى" كأن الزمالك جاب جول.. والمؤلف ديكتاتور

قالت الفنانة روجينا، إنها كانت خائفة من تجسيد شخصية "المعلمة فدوى"، في مسلسل "البرنس"، مشيرةً إلى أنها كانت دائمًا ما تسأل المخرج محمد سامي عن الشخصية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "كنت بسأل محمد سامي عن الشخصية، أنا بشتغل مع مؤلف صعب جدًا، ديكتاتور ميسمحش بإننا نشيل حرف الواو أو نحط همزة، وهو كاتب كل كلمة وتفصيلة".

وتابعت: "أول تخوف وقلت له إن فدوى هتتكره، لكن هو قالي هتتعشق، والكلام كان صعب جدًا وحفظه أصعب".

وحول رد فعل زوجها وبناتها على المسلسل، قالت روجينا: "مرة كنت بتفرج مع أشرف والولاد والضحك في البيت كأن الزمالك جاب جول، وباخد رأيه ورأي البنات في كل حاجة، والبنات شافوا إني عمري ما خفت أو ذاكرت شخصية أوي كده، واتريقوا عليّ بسببها "سيبوا ماما تذاكر".

وأتمت: "أشرف شجعني جدًا، وكان واثق في محمد، لأنه بيفكر بطريقة أكاديمية، وشايف إني كفنانة لما أعمل دور مختلف عني تماما، هيوديني في حتة مختلفة كممثلة".